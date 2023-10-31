"Тюкавин назвал меня русским Неймаром? Это, конечно, шутка. Но я думаю, что, может быть, я чем-то похож внешне и по стилю игры, поэтому он так сказал. Но, скорее всего, он шутит. Позитивно отреагировал. Конечно, Неймар многое значит для меня, хороший футболист", - передает слова Бителло ТАСС.
Бителло перешел в московское "Динамо" осенью 2023 года. За новый клуб Бразилец отыграл 8 матчей. В них футболист забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Послезавтра, 2 ноября, "Динамо" сыграет против "Пари НН" в матче Кубка России. Встречу примет "ВТБ Арена" в Москве.
Следующим соперником для "Динамо" в РПЛ станет "Сочи". Игра пройдет 6 ноября в 19:30 на стадионе "Фишт".
"Динамо" находится на четвертом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко за 13 туров чемпионата России.
Бителло: Тюкавин назвал меня русским Неймаром? Это просто шутка
Бразильский футболист "Динамо" Бителло отреагировал на то, что его одноклубник Константин Тюкавин назвал его русским Неймаром.
Фото: "Чемпионат"