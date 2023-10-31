Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что "красно-белые" направили обращение в ЭСК РФС по итогам игры с "Факелом" (0:2).
– Мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение протокола VAR при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка, – цитирует Зеленова "СЭ".
28 октября "Факел" на своем поле в большинстве обыграл "Спартак" со счетом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России и покинул опасную зону. "Красно-белые" остались вдесятером после удаления за вторую желтую карточку сербского защитника Срджана Бабича на 70-й минуте, который сфолил на сопернике в своей штрафной площади.
После 13-ти сыгранных туров чемпионата России "Спартак" набрал 20 очков и опустился на 7-е место в таблице. 5 ноября, в воскресенье, "красно-белые" в гостях встретятся с "Локомотивом" в московском дерби в рамках 14-го тура Премьер-Лиги. "Железнодорожники" с 20 очками располагаются на строчку ниже - на 8-й позиции, уступая землякам по разнице забитых и пропущенных мячей.
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ против "Факела"
Московский "Спартак" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам выездного матча 13-го тура РПЛ против "Факела" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"