– Если нарушен протокол и подсказал арбитр VAR, вероятнее всего, карточку Бабича могут и отменить. Честно, я не погружен в такие тонкости регламента. Таких прецедентов у нас еще не было. Был прецедент с Безбородовым в матче "Ахмата" и ЦСКА. Там было удаление Гайича после возобновления игры. КДК отменил красную карточку тогда, и он играл в следующем туре. Думаю, "Спартак" хочет пойти по пути ЦСКА, – цитирует Лапочкина "Матч ТВ".
31 октября глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что "красно-белые" направили обращение в ЭСК РФС по итогам выездного матча 13-го тура РПЛ против "Факела" (0:2). Клуб попросил проверить соблюдение протокола VAR при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка.
28 октября "Факел" на своем поле в большинстве обыграл "Спартак" со счетом 2:0 в рамках 13-го тура чемпионата России и покинул опасную зону. "Красно-белые" остались вдесятером после удаления за вторую желтую карточку сербского защитника Срджана Бабича на 70-й минуте, который сфолил на сопернике в своей штрафной площади.
После 13-ти сыгранных туров чемпионата России "Спартак" набрал 20 очков и опустился на 7-е место в таблице. 5 ноября, в воскресенье, "красно-белые" в гостях встретятся с "Локомотивом" в московском дерби в рамках 14-го тура Премьер-Лиги. "Железнодорожники" с 20 очками располагаются на строчку ниже - на 8-й позиции, уступая землякам по разнице забитых и пропущенных мячей.
Лапочкин: если нарушен протокол VAR, вероятнее всего, карточку Бабича могут отменить
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на заявление главы пресс-службы "Спартака" о том, что "красно-белые" обратились в ЭСК РФС по эпизоду со второй желтой карточкой Срджана Бабича в матче с "Факелом" (0:2).
Фото: РФС