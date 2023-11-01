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Абаев: "Локомотиву" не хватает стабильности

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Экс-голкипер московского "Локомотива" и "Ростова" Илья Абаев оценил игру железнодорожников в этом сезоне.
Фото: РИА Новости
"Локо" не хватает стабильности. "Локомотив" может в этом году бороться за призовые места с другими московскими командами и "Зенитом". Команде нужно наладить стабильную игру и набирать очки в каждом матче", — приводит слова Абаева Metaratings.ru

Сейчас "Локомотив" занимает восьмую строчку в РПЛ. Железнодорожники набрали 20 очков в 13 играх.

В следующем матче РПЛ "Локомотиву" предстоит сыграть против "Спартака". Дерби московских клубов состоится 5 ноября на "РЖД Арене". Начало игры назначено на 19:30.


Локомотив Абаев
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