Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:00
ВолгарьНе начат
ЦСКА
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:45
УралНе начат
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат

Зиньковский — о травме Джикии: Георгий сказал, что я его локтем ткнул

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
27-летний футболист "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал травму своего одноклубника Георгия Джикии.
Фото: "Чемпионат"
"Георгий сказал, что я его локтем ткнул на тренировке. Получается, что я виноват. Не знаю, где и как я мог коснуться. Локти острые? Да, он так и сказал. Как его самочувствие? Нормальное", — приводит слова Зиньковского "Чемпионат".

Недавно стало известно, что Георгий Джикия получил тяжелую травму на тренировке "Спартака". Капитан красно-белых сломал ребро. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 9 матчей. В них футболист не отметился голевыми действиями.

Сейчас "Спартак" занимает седьмую строчку в РПЛ. Красно-белые набрали 20 очков в 13 играх. 5 ноября "народная" команда сыграет против "Локомотива" в рамках 14-го тура чемпионата России.


Спартак Зиньковский Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится