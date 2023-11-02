"Георгий сказал, что я его локтем ткнул на тренировке. Получается, что я виноват. Не знаю, где и как я мог коснуться. Локти острые? Да, он так и сказал. Как его самочувствие? Нормальное", — приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
Недавно стало известно, что Георгий Джикия получил тяжелую травму на тренировке "Спартака". Капитан красно-белых сломал ребро. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 9 матчей. В них футболист не отметился голевыми действиями.
Сейчас "Спартак" занимает седьмую строчку в РПЛ. Красно-белые набрали 20 очков в 13 играх. 5 ноября "народная" команда сыграет против "Локомотива" в рамках 14-го тура чемпионата России.
Зиньковский — о травме Джикии: Георгий сказал, что я его локтем ткнул
27-летний футболист "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал травму своего одноклубника Георгия Джикии.
Фото: "Чемпионат"