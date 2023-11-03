"В Кубке мы выступили не очень. Что уж тут подводить? Но могу сказать, что мы больше акцент делали на РПЛ", — передает слова Стоцкого "Матч ТВ".
"Пари НН" вылетел из Кубка России. Команда из Нижнего Новгорода заняла последнее место в группе D. После 6 матчей у клуба набралось 2 очка.
В РПЛ "Пари НН" находится на шестой строчке таблицы. Нижегородцы набрали 20 очков в 13 матчах.
В нынешнем сезоне Стоцкий сыграл 15 матчей. В них защитник не отметился голевыми действиями.
Защитник "Пари НН" Стойкий: в Кубке России мы выступили плохо
Футболист "Пари НН" Дмитрий Стоцкий подвел итоги выступления своей команды в Кубке России.
Фото: "Пари НН"