"Семья", наверное, звучит как-то громко. Мне больше нравится слово "коллектив". Хороший, сплоченный коллектив, который занимается одним делом, идет к одной цели", — приводит слова Комличенко "РБ Спорт".
Комличенко выступает в "Ростове" с 2021 года. За это время форвард провел 75 матчей. В них российский футболист забил 24 мяча и отдал 19 голевых передач.
В текущем сезоне Комличенко сыграл 13 матчей. В них 28-летний игрок 4 раза поразил ворота соперников и дважды отдавал голевые передачи.
"Ростов" Комличенко находится на девятом месте. У желто-синих 16 очков в 13 играх.
Комличенко: в "Ростове" у нас нет "семьи". Скорее, хороший коллектив
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ответил на вопрос, считает ли он свою команду своей семьей.
Фото: "Чемпионат"