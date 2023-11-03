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Комличенко: в "Ростове" у нас нет "семьи". Скорее, хороший коллектив

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ответил на вопрос, считает ли он свою команду своей семьей.
Фото: "Чемпионат"
"Семья", наверное, звучит как-то громко. Мне больше нравится слово "коллектив". Хороший, сплоченный коллектив, который занимается одним делом, идет к одной цели", — приводит слова Комличенко "РБ Спорт".

Комличенко выступает в "Ростове" с 2021 года. За это время форвард провел 75 матчей. В них российский футболист забил 24 мяча и отдал 19 голевых передач.

В текущем сезоне Комличенко сыграл 13 матчей. В них 28-летний игрок 4 раза поразил ворота соперников и дважды отдавал голевые передачи.

"Ростов" Комличенко находится на девятом месте. У желто-синих 16 очков в 13 играх.


Ростов Комличенко
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