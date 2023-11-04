"Это просто сбор и тренировка. Сборная Кубы не возбуждает никого. Лучше провести матч с какой?то молодёжной командой, чем с Кубой", — передает слова Корнеева "Матч ТВ".
Ранее РФС объявил о матче между сборной России и Кубой в ноябре. Встреча команд пройдет 20 ноября в Волгограде на "Волгоград Арене".
Последний матч сборной России прошел 16 октября. Подопечные Карпина встречались с Кенией. Игра закончилась ничьей 2:2. Голы оформили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Корнеев: сборная Кубы никого не возбуждает. Лучше провести матч с какой-то молодежной командой
Экс-вингер "Барселоны" Игорь Корнеев высказался о матче сборной России против Кубы.
Фото: РФС