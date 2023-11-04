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Корнеев: сборная Кубы никого не возбуждает. Лучше провести матч с какой-то молодежной командой

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Экс-вингер "Барселоны" Игорь Корнеев высказался о матче сборной России против Кубы.
Фото: РФС
"Это просто сбор и тренировка. Сборная Кубы не возбуждает никого. Лучше провести матч с какой?то молодёжной командой, чем с Кубой", — передает слова Корнеева "Матч ТВ".

Ранее РФС объявил о матче между сборной России и Кубой в ноябре. Встреча команд пройдет 20 ноября в Волгограде на "Волгоград Арене".

Последний матч сборной России прошел 16 октября. Подопечные Карпина встречались с Кенией. Игра закончилась ничьей 2:2. Голы оформили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.


Сборная России Корнеев Сборная Кубы
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