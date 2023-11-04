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Эктов: у Кокшарова кликуха "Холанд". Это дает ему стимул, потому что он чувствует себя Эрлингом

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Защитник "Краснодара" Александр Эктов рассказал, что молодой нападающий команды Александр Кокшаров получил прозвище "Холанд".
Фото: ФК "Краснодар"
"Холанд — основная кликуха его. Он не обижается. Это дает ему стимул, потому что он себя чувствует Холандом", — сказал Эктов.

18-летний Кокшаров принял участие в 15 матчах за основной состав "Краснодара", забив в них четыре мяча и отдав результативную передачу. В последней игре Кубка России со "Спартаком" (3:2) спортсмен оформил дубль.

Источник: прямой эфир "Матч Премьер".


Эктов Холанд Манчестер Сити Краснодар
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