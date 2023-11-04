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Вратарь "Зенита" Кержаков: сегодня мы играли в оптимальном составе и показали неплохую игру

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Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков высказался о победе своего клуба над калининградской "Балтикой" (2:0) в 14-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Сегодня мы играли в оптимальном составе, показали неплохую содержательную игру. Видно, что есть еще куда расти, но уже, как говорится, шаг за шагом идем к этому.

Напомним, 4 ноября 2023 года петербургский "Зенит" в гостях сыграл с калининградской "Балтикой". Данный матч был проведен в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые одержали победу над хозяевами со счетом 2:0. В их составе забитыми мячами отметились нападающие Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Благодаря сегодняшнему результату "Зенит" набрал 29 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


Зенит Балтика Кержаков М
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