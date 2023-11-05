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Аршавин: "Факел" является одним из открытий чемпионата России

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на победу воронежского "Факела" на грозненским "Ахматом" (2:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
— "Факел", на мой взгляд, является одним из открытий чемпионата России наряду с "Пари НН". Но "Ахмату" когда-то надо начинать выигрывать, казалось, что тут есть шансы. Но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха.

Напомним, вчера, 4 ноября 2023 года, в Грозном состоялся очередной матч 14-го тура Российской Премьер-лиги. Там местный "Ахмат" встретился с "Факелом". Клуб из Воронежа оказался сильнее со счетом 2:1. Благодаря данному результату подопечные Сергея Ташуева заработали 18 очков. Они поднялись на девятую позицию в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


Аршавин Факел Ахмат
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