– Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно, — приводит слова Мосеги Sport24.
Ранее стало известно о том, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Игра состоится 20 ноября 2023 года. Она пройдет в Волгограде.
Напомним, национальная команда России с февраля 2022 года не участвует в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Ожидается, что наша сборная вернется на мировую арену после завершения СВО.
В Федерации футбола Уругвая допустили возможность проведения матча с Россией
Член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосеги высказался о возможном проведении товарищеского матча с национальной командой России.
Фото: РФС