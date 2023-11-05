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Ненахов: "Локомотив" первой частью сезона недоволен

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Защитник "Локомотива" Максим Ненахов заявил, что в команде недовольны результатом первой части сезона.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Цель — забраться как можно выше. Если смотреть на очки, то это обычно до добра не доводит. Нам глубина состава позволяет добиваться высоких результатов параллельно в двух турнирах. Надо просто выигрывать свои матчи, а не терять очки. Результатом первой части сезона недовольны", — сказал Ненахов.

"Локомотив" после 14 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко. Команда может опуститься на строчку, если сегодня "Динамо" обыграет "Сочи" в вечернем матче.

24-летний Ненахов в 17 матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Metaratings.


Ненахов Локомотив
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