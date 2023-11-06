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Никита Чернов: готов сам отвезти Головина в "Ливерпуль". Ему по силам играть в АПЛ

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Защитник "Спартака" Никита Чернов признался, что готов лично отвезти полузащитника "Монако" Александра Головина в "Ливерпуль".
Фото: РФС
"Cам готов отвезти Головина в "Ливерпуль". Если прибавит, то поедет туда — не обязательно в "Ливерпуль", можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор", — сказал Чернов.

Напомним, футболисты пересекались в ЦСКА. Головин покинул московский клуб в 2018 году и перешёл в "Монако", за который играет до сих пор. Многие считают, что россиянин стал во французской команде лидером и может не согласиться на переезд в другой клуб. Контракт Головина с "монегасками" рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sport24.


Чернов Спартак Ливерпуль Монако Лига 1 АПЛ Российские трансферы ЦСКА
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