— Мне показалось, что мы играли здорово, могли забить. Мне наша игра понравилась. Просто не можем реализовать свои моменты. Мы попали в штангу, вся статистика в нашу пользу. Не знаю, почему так, кто-то сглазил. Даже и не знаю, что еще сказать. Ребята все стараются.
Вчера, 6 ноября 2023 года, в Екатеринбурге состоялся очередной матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб "Урал" сыграл против казанского "Рубина". Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:1. Таким образом, безвыигрышная серия команды Виктора Гончаренко в рамках РПЛ достигла уже девяти матчей подряд.
После 14 туров чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету 16 баллов. Он занимает 12 место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Президент "Урала" Иванов: кто?то нас сглазил
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о поражении своей команды от казанского "Рубина" (0:1) в 14-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"