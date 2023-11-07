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Вратарь Сафонов: сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда

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Вратарь сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов признался, что он не знает, что из себя представляет сборная Кубы.
Фото: ФК "Краснодар"
– Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них, — приводит слова Сафонова "РБ Спорт".

Ранее стало известно о том, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Кубы. Данная встреча состоится 20 ноября текущего года. Она пройдет в Волгограде.

Свой последний матч сборная России провела 16 октября в Турции. Подопечные Валерия Карпина встретились с Кенией. Та встреча завершилась ничейным результатом – 2:2.

Напомним, с февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

Сафонов Сборная России Сборная Кубы
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