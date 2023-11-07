"С какими европейскими клубами можно сопоставить "Динамо"? Пока что — Лига Европы. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как пражские "Славия" или "Спарта" — две хорошие команды", — цитирует Личку "РБ Спорт".
46-летний Личка стал главным тренером "Динамо" 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 20 матчей. 8 раз бело-голубые побеждали, 7 раз играли вничью и 5 раз проигрывали.
После 14 туров РПЛ "Динамо" находится на пятом месте. Команда Личка набрала 22 очка. В группе D Кубка России москвичи заняли второе место, набрав 11 очков в 6 играх.
12 ноября "Динамо" сыграет против "Оренбурга" в 16:30.
Личка: сейчас "Динамо" находится на уровне команд из Лиги Европы
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал на каком уровне находится его команда в сравнении с европейскими командами.
Фото: ФК "Динамо"