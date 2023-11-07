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Мажич проведет семинар по судейству для "Спартака" и "Динамо"

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Глава департамента судейства Милорад Мажич встретится с игроками "Спартака" и "Динамо" для разъяснения правил игры.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
8 ноября глава департамента судейства Милорад Мажич проведет семинар по правилам игры и судейским трактовкам для футболистов и тренеров московских "Спартака" и "Динамо", сообщает пресс-служба РФС.

Ранее аналогичные мероприятия были проведены в расположении самарских "Крыльев Советов" 27 октября и "Краснодара" 30 октября.

Сербский экс-рефери Милорад Мажич занял пост руководителя департамента судейства РФС в конце июня 2023 года.

Спартак Динамо Мажич
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