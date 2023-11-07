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Агент – о непопадании Миранчука в сборную России: это вопрос к главному тренеру

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы хавбека итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, отреагировал на непопадание своего клиента в заявку национальной команды России на ноябрьский сбор.
Фото: РФС
— Почему Леша не попал в расширенный список сборной России — вопрос к главному тренеру. Со здоровьем Алексея все в порядке. Видимо, сейчас главному тренеру сборной России нужны футболисты, которые играют в своих клубах.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав национальной команды России на предстоящий учебно-тренировочный сбор. В заявке не оказалось полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука. Отметим, что в нынешнем сезоне Миранчук провел в общей сложности четыре матча за клуб. Он не отметился голевыми действиями.

Напомним, 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Эта встреча пройдет в Волгограде.

Источник: Sport24

Миранчук Ал Сборная России Карпин Аталанта
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