"Вызов Ренана в олимпийскую сборную — это очень здорово. Я уверен, если он хорошо себя проявит в олимпийской сборной, то в ближайшие годы будет вызываться и в главную", — цитирует Гарсию Metaratings.ru.
Вчера главный тренер сборной Бразилии U23 Рамон Менезес определил, какие игроки поедут на ноябрьский сбор. В список футболистов попал 20-летний Роберт Ренан. В олимпийскую команду Бразилии защитник вызывается во второй раз в карьере.
В нынешнем сезоне Ренан сыграл 8 матчей. За это время бразилец не отметился голевыми действиями.
Агент Ренана: вызов Роберта в олимпийскую сборную Бразилии — это здорово. Если хорошо себя проявит, то его будут вызывать в главную команду
Агент Фернандо Гарсия, представляющий футболиста "Зенита" Роберта Ренана, прокомментировал вызов своего клиента в олимпийскую сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"