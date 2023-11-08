Об этом сообщил отец спортсмена Сергей Лесин в социальной сети. По его словам, его сын отправился в составе команды "Делин" в Сочи для участия во Всероссийских соревнованиях, где был найден мертвым на берегу моря.
Позднее Лесин-старший сообщил "РИА Новости", что перед смертью его сын вместе с командой направились в один из баров Адлера. Футболиста не пустили в заведение, так как он был в шортах. Алексей покинул партнеров по команде и пошел принять пищу в другом кафе, после чего планировал прогуляться вдоль берега Черного моря.
Отец игрока уточнил, что у Лесина был с собой рюкзак, в котором находились документы и вещи. Пока сумку найти не удалось. Алексей Лесин на протяжении карьеры футболиста выступал за "Чебоксары", "Химик-Август", чебоксарские "Чувашию" и "Динамо".
Российский футболист Алексей Лесин найден мертвым на берегу моря в Сочи
Российский футболист Алексей Лесин найден мертвым на берегу моря в Сочи.
Фото: ИА "Регнум"