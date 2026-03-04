Солдатенко прокомментировал четыре недопуска своих клубов до РПЛ

"Это просто вселенская несправедливость. Я со своей стороны делал всё — тренировался, работал, отдавал своё здоровье и время, а мои команды каждый раз не пускали в РПЛ.
Причём всегда по околофутбольным причинам. Считаю, что это несправедливо", — отметил Солдатенко в беседе с "Чемпионатом".
Ростислав Солдатенко никогда не играл в Премьер-Лиге. В текущем розыгрыше Первой лиги он провёл за "Торпедо" 12 встреч, в 5 из которых отыграл на ноль. В остальных 7 поединках вратарь пропустил 10 мячей. Также в активе Солдатенко — 2 игры и 3 пропущенных гола в Кубке России-2025/26.