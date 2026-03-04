Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Солдатенко прокомментировал четыре недопуска своих клубов до РПЛ

Вратарь московского "Торпедо" Ростислав Солдатенко рассказал, как отнёсся к четырём недопускам в Российскую Премьер-Лигу команд, за которые в разное время выступал.
Фото: ФК "Торпедо" Москва
Два раза до стыков за выход в РПЛ не была допущена владикавказская "Алания" и один — новороссийский "Черноморец". Московское "Торпедо", уже вышедшее в Премьер-Лигу, исключили из высшего дивизиона по причине нелегальной деятельности руководителей клуба. За все эти команды выступал Солдатенко.

"Это просто вселенская несправедливость. Я со своей стороны делал всё — тренировался, работал, отдавал своё здоровье и время, а мои команды каждый раз не пускали в РПЛ.

Причём всегда по околофутбольным причинам. Считаю, что это несправедливо", — отметил Солдатенко в беседе с "Чемпионатом".

Ростислав Солдатенко никогда не играл в Премьер-Лиге. В текущем розыгрыше Первой лиги он провёл за "Торпедо" 12 встреч, в 5 из которых отыграл на ноль. В остальных 7 поединках вратарь пропустил 10 мячей. Также в активе Солдатенко — 2 игры и 3 пропущенных гола в Кубке России-2025/26.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится