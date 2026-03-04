Корнеев рассказал, что сыграло ключевую роль в победах "Зенита" над "Балтикой"

"Поздравляю Семака с 200?й победой. В матчах с "Балтикой" сыграли его замены. В чемпионате он выпустил Луиса Энрике, в Кубке — Соболева.
Изменения сыграли в этих встречах фундаментальную роль", — отметил Корнеев в беседе с "Матч ТВ".
Луис Энрике на 87-й минуте забил решающий гол в матче команд в РПЛ, Александр Соболев забил единственный мяч "Зенита" на 79-й минуте кубковой игры с "Балтикой". Питерцы вышли в первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги команда с 42 очками после 19 туров занимает второе место.