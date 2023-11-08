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Отец Лесина: экспертиза показала, что сын умер от асфиксии, проще говоря захлебнулся

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Сергей Лесин, отец футболиста Алексея Лесина, найденного мертвым на берегу Черного моря в Сочи, раскрыл причину смерти своего сына.
Фото: ИА "Регнум"
– Экспертиза показала, что он умер от асфиксии – захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей. Информация была такая: до трех часов он был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение. Туда его почему-то не пустили. Дресс-код, видимо, не прошел.

В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря. Может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли. Может, его к берегу прибило, – цитирует Лесина-старшего "СЭ".

Ранее отец российского футболиста Алексея Лесина сообщил о том, что его сын найден мертвым на берегу моря в Сочи. По его словам, 30-летний спортсмен отправился в составе команды "Делин" в Сочи для участия во Всероссийских соревнованиях, где был найден мертвым на берегу моря.

Позднее Лесин-старший сообщил "РИА Новости", что перед смертью его сын вместе с командой направились в один из баров Адлера. Футболиста не пустили в заведение, так как он был в шортах. Алексей покинул партнеров по команде и пошел принять пищу в другом кафе, после чего планировал прогуляться вдоль берега Черного моря.

Отец игрока уточнил, что у Лесина был с собой рюкзак, в котором находились документы и вещи. Пока сумку найти не удалось. Алексей Лесин на протяжении карьеры футболиста выступал за "Чебоксары", "Химик-Август", чебоксарские "Чувашию" и "Динамо". Церемония прощания с Лесиным состоится в воскресенье, 12 ноября, в Чебоксарах.

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