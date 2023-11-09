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Зиньковский – об итогах жеребьевки Кубка России: на этой стадии нет слабых команд

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния с "Оренбургом" в Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
– Первый матч будет в конце этой части сезона. Три выезда подряд. На этой стадии нет слабых команд. Будем играть. То, что между первым и вторым матчем большая пауза – новинка. Посмотрим, как получится, – цитирует Зиньковского "Чемпионат".

По итогам 6 туров групповой стадии Пути РПЛ Кубка России "Спартак" набрал 12 очков и вышел в плей-офф с 1-го места в квартете D. Соперником "красно-белых" в 1/4 финала турнира станет "Оренбург". Полуфиналист Пути РПЛ определится по сумме двух матчей. Первая игра пройдет в период с 28 по 30 ноября, вторая – с 12 по 14 марта. Проигравший сохранит шансы побороться за трофей в нижней сетке Пути регионов.

Спартак Оренбург Зиньковский Кубок России
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