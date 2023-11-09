"Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану. После трёх недель с операции он начал тренироваться самостоятельно, зимой уже приступит к занятию в общей группе", — цитирует Еремина Metaratings.ru.
Дивеев получил травму в матче за Суперкубок России против "Зенита".
За ЦСКА российский защитник отыграл 134 матча. В них он забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Вместе с армейским клубом 24-летний футболист стал победителем Кубка России в 2023 году.
Агент Дивеева: Игорь чувствует себя нормально, восстановление идет по плану
Футбольный агент Олег Еремин, представляющий футболиста ЦСКА Игоря Дивеева рассказал о восстановлении своего клиента.
Фото: "Чемпионат"