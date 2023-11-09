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Адвокат Бугаева: сейчас шансы перевода на домашний арест не очень высокие

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Екатерина Макличенко, адвокат экс-футболиста сборной России, поделилась подробностями хода дела по сбыту наркотиков, возбужденного в отношении ее подзащитного.
Фото: РФС
– Дело находится в начальной стадии,. В течение двух недель будет назначена апелляция – просим заменить заключение под стражу на домашний арест. Сейчас шансы перевода на домашний арест не очень высокие.

Сотрудники злоупотребляли полномочиями и склоняли к ложному признанию вины и сами дали в руки сверток моему подзащитному. Понятно, что никакой человек, совершающий преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, не стал бы полукилограммовый сверток класть в передний свисающий карман. Это нелепо, однако все отставили именно так. Сейчас мы будем пытаться доказать, что это подстава, – цитирует Макличенко "СЭ".

Напомним, 3 ноября Екатерина Макличенко, адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, рассказала, что сотрудники правоохранительных органов вымогали у ее подзащитного взятку в размере 3 млн рублей, угрожая пожизненным заключением. В настоящее время Бугаев находится под арестом до конца календарного года по обвинению в приготовлении к сбыту наркотиков. Он был задержан в Краснодаре сотрудниками полиции почти с 500 граммами наркотического вещества.

Сборная России
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