Таким образом, участие 31-летнего футболиста "Карабаха" в игре сборной с Кубой 20 ноября под вопросом. Отметим, что Лунёв может сыграть за сборную впервые с 2018 года.
В нынешнем сезоне за "Карабах" Лунёв в девяти матчах пропустил девять мячей и пять раз сыграл "на ноль". Его контракт с командой из Азербайджана завершается в конце сезона.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": участие Лунева в матче с Кубой под вопросом
Вратарь сборной России Андрей Лунев, получивший травму колена, вероятно, пропустит около 10 дней.
Фото: РФС