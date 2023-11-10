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"Матч ТВ": участие Лунева в матче с Кубой под вопросом

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Вратарь сборной России Андрей Лунев, получивший травму колена, вероятно, пропустит около 10 дней.
Фото: РФС
Таким образом, участие 31-летнего футболиста "Карабаха" в игре сборной с Кубой 20 ноября под вопросом. Отметим, что Лунёв может сыграть за сборную впервые с 2018 года.

В нынешнем сезоне за "Карабах" Лунёв в девяти матчах пропустил девять мячей и пять раз сыграл "на ноль". Его контракт с командой из Азербайджана завершается в конце сезона.

Источник: "Матч ТВ".

Карабах Сборная России Лунев Сборная Кубы
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