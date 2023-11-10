– Пока у меня нет понимания степени серьезности травмы и сроков восстановления. Уже не первый раз получаю травму после вызова в сборную – можно сказать, привык. Конечно, неприятно. Но надеюсь, будет не все так серьезно, и к следующим играм восстановлюсь. И за сборную еще рассчитываю сыграть, конечно. Это же не последний сбор, – приводит слова 31-летнего вратаря Sport24.
Накануне азербайджанский "Карабах" упустил ничью в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против немецкого "Байера" (0:1), пропустив с 11-метровой отметки в компенсированное время. В концовке встречи российский вратарь хозяев Андрей Лунев получил травму колена и вынужден был покинуть поле во время замены на 84-й минуте.
Позднее наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов отметил, что у голкипера сборной России сильная боль в коленном суставе. По информации "Матч ТВ", Луневу понадобится минимум 10 дней на восстановление. Таким образом, он пропустит товарищеский матч с командой Кубы, который запланирован в Волгограде 20 ноября.
Лунев: надеюсь, к следующим играм восстановлюсь. За сборную еще рассчитываю сыграть
Голкипер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунев ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы, полученной в домашней игре Лиги Европы против леверкузенского "Байера" (0:1).
Фото: ФК "Карабах"