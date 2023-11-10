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Врач "Карабаха": совокупность двух травм не позволит Луневу сыграть 20 ноября за сборную

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Врач "Карабаха" Гена Кислари сообщил, что голкипер азербайджанской команды Андрей Лунев не поедет в сборную России на товарищеский матч с Кубой из-за травмы.
Фото: ФК "Карабах"
– На основании заключения МРТ Андрей Лунев получил ушиб коленного сустава, контузионное изменение жировой подушки гофа, а также отек в коленном суставе. Совокупность двух травм на данный момент не позволит ему сыграть 20 ноября за сборную. Он пропустит сбор национальной команды России. Восстановление от повреждения займет до 14 дней. В любом случае он пропустит ближайшие игры клуба. Поэтому приняли решение, что он пропустит и сбор команды России, – цитирует Кислари ТАСС.

Накануне азербайджанский "Карабах" упустил ничью в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против немецкого "Байера" (0:1), пропустив с 11-метровой отметки в компенсированное время. В концовке встречи российский вратарь хозяев Андрей Лунев получил травму колена и вынужден был покинуть поле во время замены на 84-й минуте.

Позднее наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов отметил, что у голкипера сборной России сильная боль в коленном суставе. По информации "Матч ТВ", Луневу понадобится минимум 10 дней на восстановление. Таким образом, он пропустит товарищеский матч с командой Кубы, который запланирован в Волгограде 20 ноября.

Сборная России Сборная Кубы Карабах Лунев Травмы
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