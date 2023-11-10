– Соболев – лидер команды, здесь нет никаких сомнений. Вопрос в том, смогли ли Абаскаль и Соболев уладить все шероховатости между друг другом. Думаю, что разум возобладает, и Соболев начнет игру с первых минут. С ним "Спартак" играет намного разнообразнее в атаке, чем без него. Он нужен команде в матче с "Ростовом", – цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Заключительная игра первого круга чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет в воскресенье, 12 ноября, в Москве. Стартовый свисток питерского рефери Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга раздастся в 19:30 по мск. Этот матч закроет программу 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
В предыдущей игре команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с "Локомотивом" (1:1), играя больше тайма вдесятером после удаления за фол последней надежды полузащитника Даниила Хлусевича. Нападающий "красно-белых" Александр Соболев остался в запасе в московском дерби. Ранее сообщалось о возможном конфликте между футболистом и главным тренером.
По итогам 14-ти туров "Спартак" набрал 21 очко и замыкает шестерку сильнейших команд таблицы чемпионата России. "Ростов" с 17 очками находится на 11-м месте.
Кузьмичев: думаю, разум возобладает, и Соболев начнет матч с "Ростовом" с первых минут
Экс-заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев оценил шансы форварда "красно-белых" Александра Соболева сыграть против "Ростова" в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"