Головин - Кузяеву: боевая ничья, но "Монако" должен был 4:0 выиграть. Шучу

Хавбеки "Монако" и "Гавра" Александр Головин и Далер Кузяев прокомментировали исход матча 12-го тура Лиги 1 (0:0).

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Головин: "Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс-минус равная игра".



Кузяев: "Боевая ничья".



Головин: "Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счет по игре".



Кузяев: "Я думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Я считаю, что игра прошла на славу".



Напомним, в субботу, 11 ноября, в рамках 12-го тура чемпионата Франции "Гавр", за который выступает хавбек Далер Кузяев, принимал на своем домашнем поле "Монако", цвета которого защищает Александр Головин. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. На 10-й добавленной к основному времени матча минуте хозяева не сумели реализовать одиннадцатиметровый удар. Российские игроки вышли на матч в стартовых составах своих команд.



По итогам встречи "Монако" остался на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 24 очка, "Гавр" поднялся на 6-е место с 15 баллами.