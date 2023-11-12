Как сообщает источник, нападающий “Динамо” Константин Тюкавин активировал опцию автоматического продления контракта с московским клубом. Это произошло после того, как россиянин в матче 15-го тура РПЛ с “Оренбургом” достиг отметки в 1200 проведенных минут на поле за сезон. Таким образом, его контракт с бело-голубыми, который истекал летом 2024 года, теперь действителен до июня 2025 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие 18 матчах московского “Динамо”. Он забил шесть мячей и оформил четыре результативные передачи.
Источник: “СЭ”
“СЭ”: Тюкавин активировал автоматическую опцию продления контракта с “Динамо” до 2025 года
Нападающий “Динамо” Константин Тюкавин преодолел отметку в 1200 проведенных минут в нынешнем сезоне в составе москвичей и активировал автоматическую опцию продления контракта с бело-голубыми.
Фото: ФК "Динамо"