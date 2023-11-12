– Когда после первого тайма "Спартак" вел, в перерыве я сказал, что концовка будет валидольной. Думал, что будет 2:2. После замены такого игрока, как Зобнин, какая?то ниточка отрывается, и все может поменяться. Так и получилось почти. Но "Спартак" победил.
Итоги сезона надо будет считать и смотреть в мае. Или когда закончится первая часть, оттуда и нужно отталкиваться. Все привыкли, да и хотят, чтобы "Спартак" был чемпионом. Но давайте смотреть реально на вещи. В команде есть неурядицы и поражения. Но победа сегодня тоже есть, – цитирует Глушакова "Матч ТВ".
12 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в заключительном матче 15-го тура чемпионата России и завершил первый круг РПЛ на шестом месте в таблице. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал счет 2:1 (2:0) в пользу "красно-белых". На четвертой минуте полузащитник Михаил Игнатов вывел "Спартак" вперед - 1:0. Спустя 11 минут нападающий Квинси Промес удвоил преимущество хозяев поля.
Во втором тайме "Ростов" заработал пенальти в результате игры рукой в своей штрафной площади спартаковца Руслана Литвинова. 11-метровый реализовал защитник "желто-синих" Максим Осипенко, уверенно пробив в "девятку". Однако уйти от поражения в оставшееся до конца встречи время команде Валерия Карпина не удалось.
"Спартак" набрал 24 очка и завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте. "Ростов" с 17 очками остался на 11-й строчке в таблице РПЛ после 15-ти сыгранных туров.
Глушаков – о победе над "Ростовом": думал, будет 2:2. В "Спартаке" есть неурядицы
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы "красно-белых" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"