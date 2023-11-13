– Чтобы пролонгировать, надо личный контракт подписать, – цитирует Сафонова "Евро-Футбол.Ру".
Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил, что условия для автоматического продления контракта с нападающим "бело-голубых" Константином Тюкавиным на сезон-2024/25 выполнены. В минувшее воскресенье "Динамо" дома обыграло "Оренбург" (2:0). Автором первого гола в матче стал 21-летний форвард Константин Тюкавин, который вышел в стартовом составе "бело-голубых" и был заменен в компенсированное время.
В общей сложности футболист провел на поле свыше 1200 игровых минут, тем самым автоматически активировав опцию продления соглашения с "Динамо". В нынешнем сезоне Тюкавина принял участие в 18 матчах за "бело-голубых" и забил 6 мячей. Прежний контракт с московским клубом рассчитан до лета будущего года.
Агент Тюкавина – об автоматическом продлении соглашения: чтобы пролонгировать, надо личный контракт подписать
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал слова гендиректора московского клуба Павла Пивоварова о том, что контракт с "бело-голубыми" будет продлен автоматически на сезон.
Фото: ФК "Динамо"