– Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, "Спартак" должен бороться за более высокие места. Не могу сказать, что "Краснодар" в чем-то сильнее "красно-белых". Поэтому нужно делать выводы и идти дальше, – цитирует Федуна "СЭ".
В заключительном матче 15-го тура РПЛ "Спартак" добился минимальной победы в родных стенах над "Ростовом" со счетом 2:1 и завершил первый круг на шестой строчке в таблице, набрав 24 очка. При этом отставание от замыкающего тройку лидеров "Динамо" составляет всего 1 очко. "Краснодар" с 31 очком возглавляет чемпионат России. Вторым идет "Зенит", набравший 29 очков. После ноябрьского международного окна команда Гильермо Абаскаля отправится в Калининград, где 25 ноября сыграет с местной "Балтикой".
Федун: первый круг для "Спартака" неудачный. С летними вложениями клуб должен бороться за более высокие места
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун оценил текущее турнирное положение "красно-белых" по итогам первого круга чемпионата России в сезоне-2023/24.
Фото: ФК "Спартак"