"Такие игроки подходят итальянскому чемпионату, Саба может стать там лучшим. Саба тяжело вкатывался в прошлом сезоне, но потом хорошо проявил себя на молодежном Евро. Там его присмотрели европейские скауты. Помимо "Торино" у него были варианты в Германии и Франции", — сказал Ревишвили.
По данным Transfermarkt, переход 21-летнего футболиста молодёжной сборной Грузии обошёлся "Торино" в 2,75 миллиона евро. За итальянскую команду Сазонов принял участие в трёх матчах, проведя на поле 129 минут. Он подписал с командой долгосрочный контракт.
Сазонов является воспитанником "Зенита". За "Динамо" защитник играл с 2021 года.
Источник: Sport24.
Агент Кварацхелии: Сазонов может стать лучшим в Серии А. У него были варианты в Германии и Франции
Агент Нукри Ревишвили, агент нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелии, прокомментировал летний переход защитника Сабы Сазонова из "Динамо" в "Торино".
Фото: ФК "Торино"