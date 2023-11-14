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Агент Кварацхелии: Сазонов может стать лучшим в Серии А. У него были варианты в Германии и Франции

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Агент Нукри Ревишвили, агент нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелии, прокомментировал летний переход защитника Сабы Сазонова из "Динамо" в "Торино".
Фото: ФК "Торино"
"Такие игроки подходят итальянскому чемпионату, Саба может стать там лучшим. Саба тяжело вкатывался в прошлом сезоне, но потом хорошо проявил себя на молодежном Евро. Там его присмотрели европейские скауты. Помимо "Торино" у него были варианты в Германии и Франции", — сказал Ревишвили.

По данным Transfermarkt, переход 21-летнего футболиста молодёжной сборной Грузии обошёлся "Торино" в 2,75 миллиона евро. За итальянскую команду Сазонов принял участие в трёх матчах, проведя на поле 129 минут. Он подписал с командой долгосрочный контракт.

Сазонов является воспитанником "Зенита". За "Динамо" защитник играл с 2021 года.

Источник: Sport24.

Сазонов Динамо Торино Серия А Российские трансферы
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