"Бабич — основной футболист "Спартака". Можно сказать, что стал одним из лидеров команды. Поэтому решение продлить с ним контракт правильное. С такими футболистами нужно переподписывать контракт. Бабич — определяет игру в обороне "Спартака", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Сегодня, 3 июня, московский "Спартак" объявил о продлении контракта с центральным защитником Срджаном Бабичем, новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Срджан Бабич перешел в московский "Спартак" из испанской "Альмерии" летом 2023 года за 5 миллионов евро. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах 55 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Кечинов: Бабич определяет игру "Спартака" в обороне
Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о продлении "Спартаком" контракта с Срджаном Бабичем.
Фото: ФК "Спартак"