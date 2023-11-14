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Олусегун: Краснодар" — самый большой и великий клуб России. У нас болельщики по всей стране

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Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун назвал свою команду самой популярной в России.
Фото: "Чемпионат"
"У нас болельщики по всей стране, они лучшие! Все потому, что "Краснодар" — самый большой и великий клуб России", — сказал Олусегун.

"Краснодар" после 15 матчей чемпионата России набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице первое место.

21-летний Олусегун в 17 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "РБ Спорт".

Олусегун Краснодар
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