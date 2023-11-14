"У нас болельщики по всей стране, они лучшие! Все потому, что "Краснодар" — самый большой и великий клуб России", — сказал Олусегун.
"Краснодар" после 15 матчей чемпионата России набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице первое место.
21-летний Олусегун в 17 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "РБ Спорт".
Олусегун: Краснодар" — самый большой и великий клуб России. У нас болельщики по всей стране
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун назвал свою команду самой популярной в России.
Фото: "Чемпионат"