"Я лично не знаком с Абаскалем, но могу сказать, что он для меня пример. Он добился своих целей, не являясь звездой футбола. Тем из нас, кто не был профессиональными топ-футболистами, намного тяжелее на тренерском пути", — сказал Артига.
Испанец возглавил "Спартак" летом 2022 года, заняв вакантное место. Сейчас под его руководством красно-белые идут на шестом месте Российской Премьер-Лиги после 15 туров, набрав 24 очка. В следующем туре "Спартаку" предстоит выездная игра с "Балтикой" в Калининграде.
Источник: Metaratings.
Тренер "Родины" — про Абаскаля: он пример для меня. Добился своих целей, не являясь звездой футбола
Главный тренер "Родины" Франк Артига признался, что наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль является для него примером.
Фото: ФК "Родина"