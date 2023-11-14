"Мы любим русских, а они нас. К нам прекрасно здесь относятся. Когда говорю, что из Сербии, люди отвечают: "О, брат!" Россия очень напоминает мне родину: люди, повседневная жизнь, язык. Мы похожи, поэтому мне не требовалось много времени на адаптацию", — сказал Ранджелович.
26-летний Ранджелович стал игроком казанской команды в сентябре 2023 года, перейдя из греческого "Олимпиакоса". За "Рубин" в 10 матчах он провёл на поле 703 минуты и не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона (данные Transfermarkt).
Минувший сезон Ранджелович отыграл на правах аренды в "Урале".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ранджелович: сербы любят русских, а они нас. Россия очень напоминает мне родину
Нападающий "Рубина" Лазар Ранджелович рассказал о своём отношении к русским.
Фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online