"Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял", — сказал Ревишвили.
Напомним, 22-летний Кварацхелия пересёкся с Сёминым в "Локомотиве" во второй части сезона-2018/2019, когда играл за московскую команду на правах аренды. За это время грузин успел забить гол в 10 матчах. Следующие 2,5 года Кварацхелия провёл в составе казанского "Рубина" под руководством Леонида Слуцкого. В 73 матчах за "Рубин" Кварацхелия забил девять голов и отдал 18 результативных передач.
Источник: Sport24.
Агент Кварацхелии: Хвичу раскрыл Семин, а не Слуцкий. Не думаю, что он серьезно на что-то повлиял
Нукри Ревишвили, агент полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии, считает, что его клиента раскрыл Юрий Сёмин, а не Леонид Слуцкий.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"