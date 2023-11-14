"Матч в Санкт-Петербурге показал, что "быки" ни в чем не уступают "Зениту" и просто так своего не отдадут. "Краснодар" точно не подарит "Зениту" титул, будет биться в каждом матче. Они уже чувствуют, что могут добиться большого успеха", — заявил Игнатьев "РБ Спорт".
После 15 туров "Краснодар" является лидером чемпионата России, набрав 32 очка. В следующем туре РПЛ команда Владимира Ивича встретится с "Уралом". Игра пройдет в Екатеринбурге 26 ноября. Начало - 14:00 (мск).
Действующий чемпион России "Зенит" находится на втором месте с 30 очками на счету. В 16-м туре петербургский клуб сыграет с "Сочи". Матч произойдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Начало назначено на 15:15 (мск).
Борис Игнатьев: "Краснодар" не подарит "Зениту" титул. "Быки" будут биться в каждом матче
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Борис Игнатьев поделился своим мнением о борьбе "Краснодара" и "Зенита" за титул.
Фото: ФК "Краснодар"