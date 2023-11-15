"Ждите титул (улыбается). Рекорды не важны, нужны трофеи – чемпионат или кубок. Мы каждый год за них боремся, и этот сезон не является исключением", — сказал Бессмертный.
В последний раз "Динамо" было близко к титулу в 2022 году, когда играло в финале Кубка России. Однако московская команда проиграла "Спартаку" в решающем матче.
В нынешнем сезоне "Динамо" после первого круга занимает в турнирной таблице РПЛ первое место.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Бессмертный: "Динамо" рекорды не важны, нужны трофеи – чемпионат или кубок
Защитник московского "Динамо" Станислав Бессмертный рассказал, что команда хочет завоевать трофей по итогам сезона.
Фото: ФК "Динамо"