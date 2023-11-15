"Драки в футболе — это нормально. Все хотят победить, эмоции. Вчера спрашивали у Пиняева, он сказал, что ничего не было", — сказал Мостовой.
Ранее появилась информация, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым возник после матча со "Спартаком" (1:1). Позднее "Локомотив" опроверг эту информацию, а сами игроки посмеялись над слухами, опубликовав смешные видео.
Реакция Дзюбы
Реакция Пиняева
Источник: Sport24.
Андрей Мостовой: драки в футболе — нормально, но Пиняев сказал, что с Дзюбой ничего не было
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой отреагировал на слухи о драке между нападающими "Локомотива" Сергеем Пиняевым и Артёмом Дзюбой.
Фото: Global Look Press