Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Израиль
22:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Бельгия
22:45
СербияНе начат

Андрей Мостовой: драки в футболе — нормально, но Пиняев сказал, что с Дзюбой ничего не было

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой отреагировал на слухи о драке между нападающими "Локомотива" Сергеем Пиняевым и Артёмом Дзюбой.
Фото: Global Look Press
"Драки в футболе — это нормально. Все хотят победить, эмоции. Вчера спрашивали у Пиняева, он сказал, что ничего не было", — сказал Мостовой.

Ранее появилась информация, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым возник после матча со "Спартаком" (1:1). Позднее "Локомотив" опроверг эту информацию, а сами игроки посмеялись над слухами, опубликовав смешные видео.

Реакция Дзюбы

Реакция Пиняева

Источник: Sport24.

Пиняев Мостовой Ан Дзюба Сборная России Зенит Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится