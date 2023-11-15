- Я считаю, что правильно наказали. За такие поступки надо наказывать. Да, он осознал, извинился. Спасибо КДК, что пожалели парня, потому что не играл. Они приняли его сторону, потому что он извинился перед футболистом, перед нашим клубом. Но за такое надо наказывать. Нельзя говорить, довольны мы решением или нет. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он играл. Только в двух играх в этом сезоне вышел на замену, потому что был травмирован. Нам его очень не хватало и не хватает. Сразу вышел и получил дисквалификацию на два матча. Это не есть хорошо, но все справедливо и по делу.
Напомним, ранее стало известно о решении КДК РФС дисквалифицировать хавбека "Урала" Юрия Газинского на два ближайших матча российской Премьер-лиги за неспортивное поведение. Полузащитник был удален с поля в компенсированное время матча 15-го тура "Крылья Советов" - "Урал" (3:1) после потасовки с хавбеком самарцев Романом Ежовым.
В нынешнем сезоне 34-летний Газинский провел на поле в двух матчах суммарно 20 минут. Футболист вернулся в ноябре после операции на плече, которую перенес весной.
До зимней паузы в чемпионате России "Урал" проведет три встречи: 26 ноября дома с "Краснодаром", 2 декабря на выезде с "Пари Нижний Новгород" и 8 декабря в гостях против московского "Локомотива".
Источник: "Чемпионат"
Президент "Урала" - о двухматчевой дисквалификации Газинского: справедливо и по делу
Президент "Урала" Григорий Иванов считает справедливой дисквалификацию хавбека Юрия Газинского на два матча РПЛ после удаления в 15-м туре с "Крыльями Советов" (1:3).
Фото: "СЭ"