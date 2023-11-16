– Это вопрос Карпину. Мне лучше, что он остался со мной. Я доволен тем, что его контракт с “Динамо” продлен, — приводит слова Личка “СЭ”.
Сборная России в ходе ноябрьского учебно-тренировочного сбора проведет один товарищеский матч. Она сыграет против команды Кубы 20 числа. Встреча пройдет в Волгограде. Она начнется в 19:30 по московскому времени.
В нынешнем сезоне 21-летний форвард московского “Динамо” Константин Тюкавин принял участие в 19 матчах. Российский нападающий сумел записать в собственный актив семь забитых мячей и четыре результативные передачи.
Личка – о невызове Тюкавина в сборную: мне лучше, что он остался со мной
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка ответил на вопрос о том, заслужил ли форвард бело-голубых Константин Тюкавин вызова в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"