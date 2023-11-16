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Личка – о невызове Тюкавина в сборную: мне лучше, что он остался со мной

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Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка ответил на вопрос о том, заслужил ли форвард бело-голубых Константин Тюкавин вызова в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
– Это вопрос Карпину. Мне лучше, что он остался со мной. Я доволен тем, что его контракт с “Динамо” продлен, — приводит слова Личка “СЭ”.

Сборная России в ходе ноябрьского учебно-тренировочного сбора проведет один товарищеский матч. Она сыграет против команды Кубы 20 числа. Встреча пройдет в Волгограде. Она начнется в 19:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард московского “Динамо” Константин Тюкавин принял участие в 19 матчах. Российский нападающий сумел записать в собственный актив семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

Сборная России Личка Динамо Тюкавин
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