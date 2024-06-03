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Агент: точно нельзя говорить, что карьера Щенникова завершена

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Агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин не смог подтвердить окончание карьеры своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"
"Точно нельзя говорить, что карьера Георгия завершена. Это вопрос к нему, я не могу за него сказать", - приводит "РБ Спорт" слова агента.

Напомним, левый крайний защитник Георгий Щенников покинул московский ЦСКА по завершении сезона 2022/2023. Позднее было объявлено, что футболист приостановил карьеру.

Щенников является воспитанником Академии "армейцев". В составе "красно-синих" он принял участие в 367 матчах, становился трехкрантным чемпионом России и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В апреле игроку исполнилось 33 года.

Георгий Щенников ЦСКА
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