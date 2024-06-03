"Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у "Зенита", но у меня просто не было другого выбора. В каком плане? Можно я не буду отвечать на этот вопрос?", - цитирует Кругового Sport24.
Сегодня, 3 июня, "Зенит" официально объявил об уходе из клуба защитника Данила Кругового по истечению срока контракта.
Напомним, в январе этого года игрок подписал трудовое соглашение с московским ЦСКА, которое начнет действовать этим летом. После этого футболист был переведен в "Зенит-2".
Круговой является воспитанником петербургского клуба. На счету 26-летнего защитника 105 матчей за свою родную команду, в которых он забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач.
Круговой: понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у "Зенита". Но у меня просто не было другого выбора
Фото: Global Look Press