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Круговой: понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у "Зенита". Но у меня просто не было другого выбора

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Защитник Данил Круговой рассказал, почему принял решение перейти из "Зенита" в ЦСКА.
Фото: Global Look Press
"Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у "Зенита", но у меня просто не было другого выбора. В каком плане? Можно я не буду отвечать на этот вопрос?", - цитирует Кругового Sport24.

Сегодня, 3 июня, "Зенит" официально объявил об уходе из клуба защитника Данила Кругового по истечению срока контракта.

Напомним, в январе этого года игрок подписал трудовое соглашение с московским ЦСКА, которое начнет действовать этим летом. После этого футболист был переведен в "Зенит-2".

Круговой является воспитанником петербургского клуба. На счету 26-летнего защитника 105 матчей за свою родную команду, в которых он забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач.

Данил Круговой Зенит ЦСКА
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