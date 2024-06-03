По информации "Матч ТВ", сербский специалист Марко Николич в понедельник, 3 июня, прилетел в Москву. Сообщается, что если бы тренер не принял условия ЦСКА, Владимир Федотов остался бы на посту наставника команды.
Напомним, ранее московский клуб официально объявил об увольнении Федотова с должности главного тренера.
Последним клубом в тренерской карьере Николича был "Шабаб Аль?Ахли" из ОАЭ, который он покинул 30 мая. 44?летний серб уже работал в России, возглавляя столичный "Локомотив" с 2020 по 2021 год. Под его руководством "железнодорожники" выиграли Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны.
Источник: Николич согласился возглавить ЦСКА и уже прилетел в Москву
Бывший тренер "Локомотива" Марко Николич близок к возвращению в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"