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Источник: Николич согласился возглавить ЦСКА и уже прилетел в Москву

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Бывший тренер "Локомотива" Марко Николич близок к возвращению в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации "Матч ТВ", сербский специалист Марко Николич в понедельник, 3 июня, прилетел в Москву. Сообщается, что если бы тренер не принял условия ЦСКА, Владимир Федотов остался бы на посту наставника команды.

Напомним, ранее московский клуб официально объявил об увольнении Федотова с должности главного тренера.

Последним клубом в тренерской карьере Николича был "Шабаб Аль?Ахли" из ОАЭ, который он покинул 30 мая. 44?летний серб уже работал в России, возглавляя столичный "Локомотив" с 2020 по 2021 год. Под его руководством "железнодорожники" выиграли Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны.

Марко Николич ЦСКА Владимир Федотов
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